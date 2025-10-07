تجارة خارجية: مناقشة آفاق تطوير التصدير بين الوزارة ومهنيي النشاط

استقبل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين (أنيكسال)، طارق بولمرقة. وأعضاء هيئته، لمناقشة واقع التصدير الوطني وآفاق تطويره، وفقا لما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن اللقاء تناول “عرض واقع التصدير الوطني وآفاق تطويره، مع تقييم مستوى الصادرات المحققة خلال سنة 2024. بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المصدرين وسبل معالجتها، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تحسين بيئة التصدير. وتعزيز تنافسية المنتوج الجزائري في الأسواق الخارجية”.

وجدد الوزير، خلال اللقاء، التزام الحكومة “بمواصلة مرافقة المصدرين الجزائريين وتوسيع قاعدة المتعاملين الاقتصاديين النشطين في هذا المجال”. مؤكدا أن قطاع التجارة الخارجية يعمل على تعزيز الشراكات التجارية. وتكثيف التعاون مع مختلف الدول من أجل فتح آفاق أوسع أمام المنتوج الوطني في الأسواق الخارجية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

كما أشاد بولمرقة بحرص الوزارة على تكريس مبدأ الحوار والتشاور الدائم مع المتعاملين الاقتصاديين. معبرا عن استعداد الجمعية للمساهمة الفعالة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترقية الصادرات، وفقا لما ورد في البيان.

ويندرج هذا اللقاء في إطار “مرافقة المتعاملين الاقتصاديين النشطين في مجال التصدير وتعزيز التشاور مع المنظمات والجمعيات المهنية”. بحسب المصدر نفسه.