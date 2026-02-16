تجارة خارجية.. هذا هو آخر أجل لإيداع البرامج التقديرية للاستيراد

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، أن يوم 26 فيفري 2026 هو آخر أجل لإيداع البرنامج التقديري الخاص بالسداسي الأول لسنة 2026.

وذلاك بالنسبة لجميع المتعاملين الاقتصاديين الذين يقومون بعمليات الاستيراد لحسابهم الخاص. سواء في إطار التسيير (FONCTIONNEMENT) أو التجهيز (EQUIPEMENT).

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن إيداع البرنامج يجب أن يتم عبر المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض. مؤكدة على ضرورة احترام الآجال المحددة لتفادي أي تأخير في معالجة الملفات.