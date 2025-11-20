تجارة داخلية: اجتماع لخلية اليقظة من أجل ضمان وفرة المواد الأساسية قبل شهر رمضان

تمّ اليوم، بمقرّ وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، عقد اجتماع خلية اليقظة المكلّفة بمتابعة تموين السوق بالمواد ذات الاستهلاك الواسع، برئاسة الأمين العام للوزارة الهادي بكير، وحضور الأمناء العامّين لوزارات التجارة الخارجية وترقية الصادرات، الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، المالية، الصناعة.

وحسب بيان للوزارة، فقد خصِّص هذا الاجتماع لتقييم وضعية وفرة المواد واسعة الاستهلاك. لا سيما تلك التي يشهد الطلب عليها ارتفاعًا خلال شهر رمضان. مع دراسة التدابير الاستباقية اللازمة لضمان وفرتها واستدامة تموين السوق.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على تعزيز التنسيق بين القطاعات الوزارية المعنية من أجل ضمان استقرار السوق ودعم وفرة المواد الأساسية. يضيف المصدر ذاته.