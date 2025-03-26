تجارة داخلية: زيتوني يترأس اجتماع عمل حول رقمنة القطاع

ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، رفقة الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، اجتماعا خصص لعرض رقمنة القطاع، حسب ما جاء في بيان للوزارة.

ويندرج هذا اللقاء، الذي جرى أمس الثلاثاء بمقر المحافظة، في إطار الربط البيني مع القطاعات الوزارية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ومتابعة مشاريع الرقمنة القطاعية.

وتم خلال الاجتماع عرض الحلول الحالية واستعراض خطة الطريق والتعاون بين القطاعين لتحقيق مساعي الرقمنة في قطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية خاصة المتعلقة بالمواد واسعة الاستهلاك، وفقا للمصدر ذاته.



كما تم التأكيد على استضافة المحافظة السامية للرقمنة النظام المعلوماتي (183 تطبيق ومنصة رقمية) لقطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في المركز الوطني للبيانات.