تجارة.. زيتوني يشدد على رفع مستوى الرقابة وفق رؤية جديدة

شدد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، على ضرورة رفع مستوى الرقابة وفق رؤية جديدة، بهدف منع أي أنشطة احتكارية أو غير مشروعة من قبل الشركات والتجار. حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وجاء هذا خلال إشراف زيتوني على تنصيب المدير العام الجديد للرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى الوزارة، محمد مزغاش، يضيف ذات المصدر.

واستعرض الوزير “أبرز الإجراءات والخطط التي سيتم تنفيذها تحت إشراف المدير العام الجديد للرقابة الاقتصادية وقمع الغش”. “خاصة فيما يتعلق بمعالجة كل الممارسات التجارية المرتكبة في مختلف النشاطات التجارية وأخلقتها”. “في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع التجاري”.

وأكد زيتوني على “أهمية دور الرقابة الاقتصادية في حماية حقوق المستهلكين وقدرتهم الشرائية. وكذا الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وجودة المنتجات”. مؤكدا على “ضرورة تعزيز مكافحة الغش التجاري وضمان جودة وسلامة المنتجات المستوردة والمحلية”.

كما شدد وزير التجارة وترقية الصادرات، في ذات السياق، على “رفع مستوى الرقابة وفق رؤية جديدة، لمنع أي أنشطة احتكارية أو غير مشروعة من قبل الشركات والتجار”. و”تطبيق القوانين على هؤلاء بدون تعسف، لتعزيز الثقة بين المواطنين والشركات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد”، يقول البيان.