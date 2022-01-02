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تجارة: عام 2022 .. يحل بالغلاء على جيوب المواطنين

بقلم النهار أونلاين
تجارة: عام 2022 .. يحل بالغلاء على جيوب المواطنين
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تجارة: عام 2022 .. يحل بالغلاء على جيوب المواطنين

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