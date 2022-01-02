قناة النهار تجارة: عام 2022 .. يحل بالغلاء على جيوب المواطنين بقلم النهار أونلاين نشر في 02 جانفي 2022 - 23:39 شارك غرِّد أرسل 85 0 تجارة: عام 2022 .. يحل بالغلاء على جيوب المواطنين إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/dcZPG اقرأ أيضا صريح جدا: هل يهتم الجزائري بآراء الآخرين وماهي ردة فعله ..؟ قناة النهار 21 ديسمبر بين 500دج و 2000 دج..أجرة عامل يومي في المهن الحرة قناة النهار 26 ديسمبر حديث الصحافة : رفع الأجور بعد 6 أشهر..ومنحة البطالة قريبا قناة النهار 01 جانفي طـــــبــــــيـــــبـــــكم / إنسداد الحالب الخلقي عند الأطفال قناة النهار 02 جانفي حديث الصحافة : 71 ألف مليار دينار قيمة الفواتير الوهمية و المضخمة قناة النهار 23 ديسمبر صريح جدا: هذه هي الهوايات المفضلة عند الجزائريين.. إجابات صادمة قناة النهار 23 ديسمبر باتنة.. الكوابل الكهربائية تهـ.ـدد حياة سكان البصاج بسريانة قناة النهار 15 ديسمبر النهار تفتك الجائزة الأولى في المسابقة الوطنية للصحافة البيئية لفئة البرنامج الحواري قناة النهار 16 ديسمبر أحوال الطقس/ إضطراب جوي على هذه المناطق .. التفاصيل قناة النهار 17 ديسمبر وفد المنتخب الوطني يشد الرحال إلى قطر للدخول في تربص قبل "كان" الكاميرون قناة النهار 27 ديسمبر