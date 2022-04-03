تجارة: غلاء الأسعار الجزائريون يقصدون أسواق الجملة بدل التجزئة

طالع أيضا:

شرع الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، في أول عملية تموين للأسواق بـ15 ألف طن من البطاطا بهدف تغطية إحتياجات السوق وضبط الأسعار.

وفي بيان للدبوان، فإن عملية تزويد الأسواق بهذه المادة الأساسية ستشهد تموين 38 نقطة بيع مباشرة موزعة على 24 ولاية عبر الوطن، منها 7 نقاط بيع بالعاصمة.

كما ستشمل ولايات عين الدفلى، تيبازة، المدية، تيزي وزو، وهران، تيارت، تلمسان، بجاية، غليزان، تيسمسيلت، سيدي بلعباس، معسكر.

بالاضافة الى ولايات البليدة، قسنطينة، عنابة، قالمة، خنشلة، الطارف، برج بوعريريج، المسيلة، سطيف، البويرة والشلف.

وأضاف البيان أن هذه العملية التي تتم بالتنسيق مع متعاملين مخزنين منخرطين في نظام “سيربالاك”.

سيتم من خلالها توجيه مخزونات البطاطا مباشرة إلى المستهلك بسعر 60 دينار للكيلوغرام الواحد.

بالمقابل تندرج هذه الخطوة في إطار مواصلة الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم،

عملية ضبط تموين السوق بمادة البطاطا واسعة الاستهلاك وإحداث التوازن في فترة الفراغ.

وذلك الى غاية قرب موعد جني محاصيل البطاطا الأولية شهر أفريل المقبل في الولايات الساحلية على غرار مستغانم، تلمسان، سكيكدة وبومرداس.

كما أكد نائب رئيس غرفة الفلاحة في ولاية الوادي، أحمد عاشور، بأن عملية استيراد البطاطا التي أعلنت عنها وزارة الفلاحة قبل أيام،

تحسبا لشهر رمضان المبارك، سيدعم استقرار للأسعار ولن يؤثر على المنتجين في الولاية

وهذا لعدة اعتبارات، أبرزها اقتراب نهاية موسم جني هذه المادة الأساسية في المناطق الصحراوية.

وفي اتصال بجريدة “النهار”، قال الخبير الزراعي، أحمد عاشور، إن “قرار وزارة التجارة باستيراد 100 ألف طن من مادة البطاطا

لضبط الأسعار تحسبا لشهر رمضان المبارك،

سيساهم نوعا ما في خفض الأسعار واستقرارها، بعدما بلغت أرقاما قياسية في الأيام الماضية، حيث سجلت 120 دج للكيلوغرام الواحد”.

مما دفع بالجبهة الاجتماعية إلى إبداء انزعاجها من هذا الوضع، خاصة وأن تكلفة إنتاج البطاطا لا تتعدّى 70 دج للكيلوغرام الواحد.