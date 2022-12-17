قناة النهار تجارة: قياس جودة الذهب.. الطرق التقليدية لا تكفي والطرق العصرية مرتفعة التكاليف بقلم النهار أونلاين نشر في 17 ديسمبر 2022 - 19:22 شارك غرِّد أرسل 6 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/l9nV8 اقرأ أيضا سطيف.. ابن عم مخرب عين فوارة يروي الدوافع التي جعلته يقوم باستهداف التمثال قناة النهار 03 ديسمبر مومن آيت قاسي: المنتخب الفرنسي بدون اللاعب "غريزمان" سيعرف مشاكل كبيرة قناة النهار 04 ديسمبر مشاهد تدمع لها العين"..ظروف معيشية جد مزرية يعيشها عجوزان بعين الدفلى" قناة النهار 17 ديسمبر تربية الإبل..النشاط الأكثر رواجا لدى سكان الجنوب قناة النهار 07 ديسمبر شنقريحة : بفضل رفض المواطنين للتطرف تمكنت الجزائر من إفشال الإستراتيجيات الخبيثة التي إستهدفت الدولة قناة النهار 03 ديسمبر صحة: لأول مرة في الجزائر سرطان البروستات يحتل المرتبة الأولى من حيث الإصابات قناة النهار 28 نوفمبر تركيب مضخة الأنسولين.. أمل وحياة جديدة لمرضى السكري قناة النهار 27 نوفمبر للحد من حوادث المرور..وصف جنائي للمخالفات المرورية وتشديد العقوبة ضرورة قناة النهار 27 نوفمبر فالحلوة والمرّة / أحمد وزوجته يكشفان سرّ الزواج النّاجح..يتقاسمو الحلوة والمرّة..ترقبوها قناة النهار 13 ديسمبر 100% صحة: يوم تطبيقي لعلاج أمراض النساء عبر تقنية الليزر قناة النهار 10 ديسمبر