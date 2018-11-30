تجارة: مصالح الرقابة تحجز 86 طن من الموز داخل غرفة تبريد بمفتاح دون فواتير
حجزت مصالح الرقابة وقمع الغش للعاصمة بالتنسيق مع مصالح الرقابة لولاية البليدة أكثر من 86 طن من الموز دون فواتير داخل غرف التبريد على مستوى مفتاح بولاية البليدة.
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حجزت مصالح الرقابة وقمع الغش للعاصمة بالتنسيق مع مصالح الرقابة لولاية البليدة أكثر من 86 طن من الموز دون فواتير داخل غرف التبريد على مستوى…
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