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تجارة: مصالح الرقابة تحجز 86 طن من الموز داخل غرفة تبريد بمفتاح دون فواتير

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تجارة: مصالح الرقابة تحجز 86 طن من الموز داخل غرفة تبريد بمفتاح دون فواتير
بقلم وافي مهاجري

حجزت مصالح الرقابة وقمع الغش للعاصمة بالتنسيق مع مصالح الرقابة لولاية البليدة أكثر من 86 طن من الموز دون فواتير داخل غرف التبريد على مستوى مفتاح بولاية البليدة.


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