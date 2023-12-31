تجارة: مناقشة الإجراءات الضرورية لضمان التموين ووفرة المنتجات الواسعة الإستهلاك

ترأس مساء اليوم الأحد، وزير التجارة وترقية الصادرات ، الطيب زيتوني ، بمقر الوزارة، جلسة عمل مع إطارات المديرية الجهوية ومديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية الجزائر.

وجرت الجلسة التي تدخل في اطار سلسلة اللقاءات مع المدراء واطارات القطاع، بحضور الإطارات المركزية بالوزارة.

وحسب بيان وزارة التجارة، فقد تم خلال هذا اللقاء استعراض ومناقشة الإجراءات الضرورية التي يجب اتخاذها لضمان التموين ووفرة المنتجات خاصة الواسعة الإستهلاك، وكذا التحضير الجيد لشهر رمضان الكريم. بالإضافة إلى تكثيف العمل الرقابي لضمان سلامة وصحة المستهلك.