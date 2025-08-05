تجارة خارجية: فتح التسجيلات للمشاركة في الدورة الـ62 للمعرض الدولي بدمشق

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، عن فتح باب التسجيل أمام الشركات والمؤسسات الوطنية الراغبة في المشاركة بالدورة الـ62 للمعرض الدولي بدمشق، المزمع إقامته في الفترة من 27 أوت إلى 5 سبتمبر 2025.

تأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجزائر والجمهورية العربية السورية.

ودعت الوزارة جميع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين إلى التسجيل والمشاركة، وبالأخص الفاعلين في القطاعات التالية:

الزراعة والصناعات الغذائية.

التجميل ومستحضرات العناية الشخصية.

منتجات التنظيف (المنظفات).

الأجهزة الكهربائية المنزلية.

قطاع الكهرباء والطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة.

البناء والأشغال العمومية والهندسة المدنية.

وتمثل هذه المشاركة فرصة استراتيجية للمتعاملين الجزائريين لعرض منتجاتهم وخبراتهم أمام جمهور دولي واسع ومتعدد الجنسيات. والتواصل المباشر مع مستوردين وموزعين ومستثمرين من أكثر من 30 دولة. ما يتيح فرصًا جديدة لعقد شراكات وتوسيع شبكة الأعمال.

كما يمكن للمشاركين الاستفادة من جلسات الأعمال الثنائية (B2B) واللقاءات المهنية المنظمة مع الهيئات الاقتصادية السورية والدولية. لتعزيز فرص التصدير والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية.

مكان المعرض: Parc des Expositions de Damas - مدينة المعارض الدولية، دمشق، سوريا.

تاريخ المعرض: من 27 أوت إلى 5 سبتمبر 2025.

وتدعو الوزارة المؤسسات الراغبة في المشاركة إلى التسجيل عبر الرابط التالي:

🔗 https://www.mcepe.gov.dz/…/damascus-international-fair...

ويرجى إتمام التسجيل قبل 16 أوت 2025.

للمزيد من المعلومات والاستفسارات، التواصل مع المصالح المختصة عبر البريد الإلكتروني:

[email protected]