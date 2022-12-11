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قناة النهار

تجار الذهب والحرفيون يردون على مسألة الذهب المغشوش بمعسكر

بقلم قناة النهار
تجار الذهب والحرفيون يردون على مسألة الذهب المغشوش بمعسكر
تجار الذهب
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تجار الذهب والحرفيون يردون على مسألة الذهب المغشوش بمعسكر

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