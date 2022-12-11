قناة النهار تجار الذهب والحرفيون يردون على مسألة الذهب المغشوش بمعسكر بقلم قناة النهار نشر في 11 ديسمبر 2022 - 10:16 تجار الذهب شارك غرِّد أرسل 267 0 تجار الذهب والحرفيون يردون على مسألة الذهب المغشوش بمعسكر إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Wc5Fe اقرأ أيضا إستمرار تساقط الأمطار على هذه المناطق قناة النهار 09 ديسمبر قصّة الغريقة والرّهبان الذين لايجوز لهم لمس الإناث قناة النهار 22 نوفمبر صريح جدا: رأي الشارع الجزائري حول تواجد المشجعين الجزائريين في مونديال قطر قناة النهار 24 نوفمبر دلال خير: أم مصابة بورم في النخاع الشوكي تسبب لها بشلل نصفي تحتاج لعملية جراحية في تركيا قناة النهار 25 نوفمبر "شاهد لاعبي كرة القدم المفضلون لدى الجزائريات.. "عينيه شابين وهو شباب قناة النهار 08 ديسمبر "سامية طبّوش :" نحتاج 20 مليون في الشهر باش نعيش عادي.. ومفيدة تردّ قناة النهار 09 ديسمبر "حسين آشيو: "المنتخبات العربية والإفريقية ما تلحقش لمتوسط مستوى المنتخبات الاوروبية قناة النهار 30 نوفمبر فاسألوا : الكلام بغير ذكر الله قناة النهار 02 ديسمبر النهار ترندينغ: جزائريان ينجحان في الوصول إلى البقاع المقدسة على متن دراجة نارية في مدة 50 يوم قناة النهار 27 نوفمبر دلال خير: رجل مصاب بسرطان القولون وهو بحاجة لإجراء عملية جراحية دقيقة خارج الوطن قناة النهار 25 نوفمبر