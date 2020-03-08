تجار المناطق الحدودية بتمنراست في وقفة إحتجاجية

نظم تجار المناطق الحدودية بتمنراست وقفة احتجاجية أمام مديرية التجارة بالولاية.

وقف، صبيحة اليوم الأحد، العشرات من تجار المناطق الحدودية بمنطقة عين قزام وتينزاوتين في وقفة احتجاجية أمام مديرية التجارة لولاية تمنراست، ضد ما اسموه بالحقرة والتهميش والقرارت التعسفيةوالاستفزازية التي تصدرها ذات المديرية.

هذا بعدما أصدرت مديرية التجارة تعليمات جديدة تتعلق بنقل البضائع في منطقة عين قزام وتين زواتين.

حيث تم تخصيص حجم معين لكل سلعة من السلع المرخصة نقلها إلى هذه المناطق الحدودية، بـ 2.5طن من سلعة.

لكن قانونيا يرخص لصاحب السجل التجاري الواحد بنقل ما قيمته 20طن كحد اقصى.

وهو ما رفضه التجار رفضا شكلا ومضمونا، وقد تمت إضافة بعض المواد التيلم تكن ضمن قائمة المواد المنقلة من ولاية الى هذه المناطق.

بحيث هذه السلع لا تتماشئ ووفق الشروط التحميل مع الشاحنات المخصصة لنقل هذه البضائع والسلع هي البقوليات والعدس وماشابه.

وبإعتبار هذه المواد غير أساسية في هذه المناطق لذالك يمتنع عنها هؤولاء التجار، وعدم القبول بنقلها.

وطالب التجار بالتدخل العاجل لوزير التجارة ووالي ولاية تمنراست من اجل اعادة الاعتبار لهم.