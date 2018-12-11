تجار تيبازة يضربون عن العمل ويغلقون محلاتهم التجارية بسب مخطط السير

أطلقوا على طريق وسط المدينة اسم الطريق السيار

دخل، أمس، العشرات من تجار مدينة تيبازة في إضراب عن العمل، وبعد أن أغلقوا محلاتهم التجارية نزلوا إلى الشارع وأقدموا على غلق الطريق الرئيسي لقلب المدينة، منددين بتأخر السلطات العمومية في مراجعة مخطط السير المطبق الصائفة الماضية، والذي تسبب لهم في خسائر مادية فادحة.

الاحتجاج الذي شنه التجار، أمس، جاء -حسبهم- نتيجة تماطل السلطات المحلية في النظر لمطالبهم التي رفعوها شهر جويلية الماضي، عند تجريب مخطط السير الحالي الذي وصفوه بالأسوء في تاريخ الولاية، مطالبين بإعادة النظر فيه في أسرع وقت.

ونقل التجار لـ«النهار» امتعاضهم من ضرب السلطات المحلية لبلدية تيبازة عرض الحائط تعليمات الوالي، الذي أمر عدة مرات مصالح البلدية ومسؤوليها بدراسة مطالب المواطنين والتجار وإيجاد الحلول اللازمة.

التجار تحدثوا أيضا عن تحول الطريق الرئيسي للمدينة إلى طريق سيار وما يشكله من خطر على الراجلين، خاصة التلاميذ منهم، وهذا بسبب السرعة المفرطة للسيارات، والتي خلفها مخطط السير الجديد باعتماده إتجاه واحد.

المحتجون قالوا إن حبل الثقة بينهم وبين مصالح البلدية انقطع وما إغلاق محلاتهم وقطع الطريق إلا دليل على ذلك، مناشدين الوالي الإسراع في الاستجابة لمطالبهم.