تجار تيبازة يغلقون محلاتهم مجدّدا !

نظّم تجار تيبازة، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية تيبازة.

ودخل، منذ الصبيحة، معظم تجار مدينة تيبازة، في إضراب عن العمل، وهذا بغلق محلاتهم.

وأقدم تجار تيبازة، على غلق محلاتهم، رفضا لمخطط السير، والذي تسبب لهم حسبهم في خسائر مادية فادحة.

ونقل تجار ، في وقت سابق للنهار، امتعاضهم من ضرب السلطات المحلية لبلدية تيبازة عرض الحائط تعليمات الوالي.

والذي أمر عدة مرات مصالح البلدية ومسؤوليها بدراسة مطالب المواطنين والتجار وإيجاد الحلول اللازمة.

وأضاف التجار، أن احتجاجهم، جاء –حسبهم- نتيجة تماطل السلطات المحلية في النظر لمطالبهم التي رفعوها، عند تجريب مخطط السير الحالي.