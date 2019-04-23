تجار تيبازة يغلقون محلاتهم مجدّدا !

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
تجار تيبازة يغلقون محلاتهم مجدّدا ! صورة مركبة لمحلات تيبازة
بقلم أسماء.ع

نظّم تجار تيبازة، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية تيبازة.

ودخل، منذ الصبيحة، معظم تجار مدينة تيبازة، في إضراب عن العمل، وهذا بغلق محلاتهم.

وأقدم تجار  تيبازة، على غلق محلاتهم، رفضا لمخطط السير، والذي تسبب لهم حسبهم في خسائر مادية فادحة.

ونقل تجار ، في وقت سابق للنهار، امتعاضهم من ضرب السلطات المحلية لبلدية تيبازة عرض الحائط تعليمات الوالي.

والذي أمر عدة مرات مصالح البلدية ومسؤوليها بدراسة مطالب المواطنين والتجار وإيجاد الحلول اللازمة.

وأضاف التجار، أن احتجاجهم، جاء –حسبهم- نتيجة تماطل السلطات المحلية في النظر لمطالبهم التي رفعوها، عند تجريب مخطط السير الحالي.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com