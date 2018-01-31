تجار تيزي وزو يضربون عن العمل

شن، منذ صبيحة اليوم، تجار تيزي وزو بمشاركة تنسيقية المؤسسات الصغيرة والفيدرالية الوطنية للشباب المقاول إضرابا عن العمل.

وجاء هذا الإضراب مرفوقا بوقفة اعتصامية أمام مقر الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للعمال غير الأجراء.

وذلك احتجاجا على الرّفع من قيمة الإشتراكات إلى هذا الصندوق.

وقد يعرف الإضراب استجابة واسعة من طرف التجار أصحاب المحلات التجارية.

وذلك رغم البيان الذي قام المكتب الولائي للتجار والحرفيين بالولاية بتوزيعه يوم الأمس.

أين أكد فيه تبرأه من هذا الإضراب و طالب التجار بفتح محلاتهم بشكل عادي.