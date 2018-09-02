تجار سوق باب الوادي: “نحن فوضويون لكن لا تهدموه..عندنا أطفال.. !!”

قامت مصالح ولاية الجزائر، اليوم الأحد، بغلق سوق الساعات الثلاث، ببلدية باب الوادي، بعد تصنيفه في الخانة الحمراء.

وجاء قرار غلق سوق باب الوادي، بسبب الحالة السيئة والكارثية التي آل اليها.

وعبر التّجار عن رفضهم،لقرار الإغلاق،معترفين بفوضويتهم،حيث علقوا لافتة مكتوب عليها “نحن تجار سوق ثلاث ساعات نعلم أننا فوضويين،نريد تسوية وضعيتنا”.

وقال التجار إنهم لا يمكلون عمل وهو متزوجون ولديهم أطفال،حيث أشاروا إلى أن أحسن طريقة لحل المشكل،هو فتح باب الحوار.

وطالب البائعون، بإعادة ترميم السوق وليس هدمه، لأنهم يجلبون لقمة العيش من هذا المكان.