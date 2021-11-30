الحلال غايتهم.. تجار يرغبون في الإستقرار 

استعانوا بالله وفوضوا أمرهم له، وضعوا فينا كبير الثقة واختاروا لأن يكون لهم نصيب على يد مركز الأثير تواصلوا معنا وهمهم الوحيد لأن يجدوا النصف الآخر ليكملوا مشوار حياتهم، تجار غايتهم الاستقرار في رحاب الحلال فمن تكون لهم في الدنيا خير متاع.

الرقم السري :

136042

تاجر ميسور الحال.. يضمن لك الود والاحترام

شاب من منطقة القبائل، يبلغ من العمر 32 سنة، أعزب لم يسبق له الزواج، كما يمارس حرفة النجارة في ورشته الخاصة. ويملك مسكن خاص، وسيم وأشقر، صاحب سيرة طيبة، ونيته في الارتباط كبيرة.

يبحث إنسانة شريفة تعاشره بالمعروف لأن يحسن إليها وتحسن إليه، تحت سقف الحلال، يريدها قبائلية. سنها أقل من 30 سنة، لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، شرطه أن تكون عزباء ومقبولة الشكل.

الرقم السري :

136043

شرطه الوفاء والنية الخالصة.. وتحصيل الوئام ومحبة عالية

إلى ولاية تيارت الآن، نعرفكم على شاب غايته الزواج، يبلغ من العمر 44 عاما. يمارس مهنة التجارة وهو مقيم مع الأهل، مطلق بدون أولاد، رجل صادق ونقي السريرة. اتصل بنا ومنتهى أمله أن يعثر على زوجة تقية يبني إلى جانبها أسرته. يرتبط بها في الحلال وعلى سنه الله ونبيه خير المرسلين، تكون مقبولة الشكل، سنها أقل من 40 سنة. لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة بدون أولاد، من أي منطقة من البلاد.

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الرقم السري :

135967

من تكون الأمل لعاصمي أرمل

لن أبالغ إن قلت أن الوحدة تخنقني وتأسرني، كيف لا وقد توفيت من ظننت أنها ستكون زوجة و رفيقة دربي طول العمر. أكيد أن مشيئة الله أكبر من أن نرفضها أو نقف أمامها موقف الممتعضين، إلا أنني كإنسان ضعيف أمام حزن يأكل قلبي ويعتصر فؤادي. فأنا في بداية المشوار تجدني كتائه مغلوب على أمره ليس لي سوى الصبر ومحاولة التشبث بأي بصيص أمل يكفل لي على الأقل أن أحسّ بكينونتي.

أنا رجل عاصمي في الـ 43 من عمري، أحيا وحيدا بعد أن إنتقلت رفيقة دربي إلى الرفيق الأعلى. موظف مستقر ولدي سكن خاص أريد أن ابعث فيه الحياة من جديد.

لا رغبة لي سوى أن يجمعني القدر بإنسانة تقية صالحة في الحلال وأن تكون من إحدى ولايات الوسط الجزائري. سنها لا يتجاوز42سنة، أقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، حبذا لو تكون موظفة.

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