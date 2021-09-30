تجار غايتهم الاستقرار في رحاب الحلال

أحد تجار القبائل، يبلغ من العمر 32 سنة، أعزب لم يسبق له الزواج، يمارس حرفة النجارة في ورشته الخاصة. يملك مسكن خاص، وسيم وأشقر، صاحب سيرة طيبة، ونيته في الارتباط كبيرة.

يبحث عن شريكة العمر، إنسانة تعاشره بالمعروف يحسن إليها وتحسن إليه، يريدها قبائلية من إحدى ولايات الوسط. سنها أقل من 30 سنة، لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، شرطه أن تكون عزباء ومقبولة الشكل.

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3800.3801.3802

الرقم السري :

135675

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إلى ولاية تيارت، نعرفكم على شاب غايته الزواج، يبلغ من العمر 44 عاما، يمارس مهنة التجارة وهو مقيم مع الأهل. مطلق بدون أولاد، رجل صادق ونقي السريرة، أمله العثور على زوجة تقية يبني لجانبها أسرته، تكون مقبولة الشكل. سنها أقل من 40 سنة، لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة بدون أولاد، من أي منطقة من البلاد.

الرقم السري :

135676

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