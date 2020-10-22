تجار غايتهم الاستقرار

أريد زوجة متفهة.. تخلص لي وتعاشرني بحسن نية

عمار من بجاية، رجل ذو دين وأخلاق، يعرف معنى أن يكون مسؤولا حازما وقت اللزام، ومتى يكون حنونا ويرخي لرفيقة دربه نوعا ما الحبال، الاعتدال طريقه وحبّ الخير دليله، يعمل في مجال الفلاحة وإقامته بين العاصمة وبجاية، يملك مسكنا خاصا، يبلغ من العمر 48 سنة، مطلق من دون أولاد، لأسباب يفضّل أن يشرحها لاحقا.

يتمنى الزواج والاستقرار في رحاب الحلال إلى جانب زوجة تكون له خير متاع، تعينه على أمور دينه ودنياه، تكون من إحدى ولايات الوسط، سنها لا يتعدى 44 عاما، يقبلها أرملة أو مطلقة، ويفضلها عاملة.

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من تكمل معي الدرب وتمنحني الود؟

قد يضحي الرجل بالنفس والنفيس من أجل مستقبل أولاده، فيتنازل ويتغافل من أجل استقرار بيته، لكن ليس من السهل أن تجد نفسك الخاسر بعد كل تلك التضحيات وترى استقرارك يهتز أمام عينيك وأنت واقفا على عتبة الطلاق، فأول ما يتبادر إلى فكرك هو فراق أولادك، لكنها الأقدار، وليس بوسعنا فعل شيء إلا أن نصبر ونحاول أن نجد طرقا لنتعايش مع أزماتنا، وهذا ما أسعى إليه اليوم، فبصراحة أنا بصدد البحث عن زوجة تعينني وتساعدني على أعباء ومتاعب الدنيا، وأعدها أنها ستجد ما يرضيها ويسعدها إن شاء الله.

أنا رجل من تيبازة، أبلغ من العمر 47 سنة، مطلق بولد تحت وصاية الأم، تاجر ولدي مسكن خاص، أحوالي المادية مستقرة والحمد لله، أود التعرف على امرأة صالحة، تكون من وسط البلاد، سنها من 35 إلى 40 عاما، لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة، وأريدها ماكثة في البيت.

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اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر