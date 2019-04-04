تجار “يزدمو” إلى سوق “الساعات الثلاث” في باب الوادي بالعاصمة

عاد تجار، إلى البيع في السوق المشهور “الساعات الثلاث” باب الوادي في الجزائر العاصمة.

وقام شباب بكسر ونزع الحواجز التي وضعتها مصالح ولاية الجزائر،من أجل إعادة تهيئة السوق التي بات مكانا،للجراثيم التي تضر السكان.

وحسب المعلومات المتداولة، فإن التجار قاموا باقتحام السوق أمس الأربعاء، من أجل حجز الأماكن لبيع منتوجاتهم.

وكانت المصالح قد قررت هدم سوق “الساعات الثلاث” بعد تصنيفه بالخانة الحمراء وترحيل التجار إلى مكان آخر.

وقررت السلطات المحلية والولائية هدم السوق وتحويل التجار إلى المركز التجاري سعيد تواتي.

غير أن العديد من التجار رفضوا قرار ترحيلهم للمركز التجاري سعيد تواتي لتموقعه بمكان منعزل.

من جهتهم، رحب العديد من قاطني بلدية باب الوادي، بقرار نقل السوق، بسبب النفايات والضجيج والروائح الكريهة التي تحبس الأنفاس.