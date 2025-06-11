تجار: “كل الإمكانيات المادية والبشرية مُسخّرة لإنجاح البطولة الإفريقية لكرة اليد”

أكد مدير الشباب والرياضة لولاية وهران، عادل تجار، تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح البطولة الإفريقية لكرة اليد، لأقل من 18 عاما، وأقل من 20 عاما إناث.

وصرّح عادل تجار، لتلفزيون النهار: “باسم وزير الرياضية، ووالي ولاية وهران، كل الإمكانيات المادية والبشرية مسخرة لإنجاح هذا الحدث الإفريقي الهام”.

وأضاف: “وهران مدينة رياضية بامتياز، وسبق لنا احتضان مختلف المنافسات الإفريقية في كرة اليد، وخاصة، السنة الفارطة، باحتضان منافستين إفريقيتين، بنجاح باهر”.

وتابع مدير الرياضي مدير الشباب والرياضة لولاية وهران، عادل تجار: “اللجنة الممثلة للاتحاد الإفريقي لكرة اليد، تقوم بمهامها من خلال تفقد المنشآت الرياضية بوهران التي ستدوم لمدة أسبوع”.