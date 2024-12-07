تجاهل الزوج.. عالجيه بهذه الطرق

في مراسلات عديدة لبريدنا على الموقع، تردنا انشغالات عديدة لسيدات تشتكين برودة أزواجهم أثناء الشجار، أو عند حدوث سوء تفاهم، وهذا يعتبر من أكثر الأمور التي تستفز المرأة في العلاقة الزوجية، ما قد يؤدي إلى حدوث فجوة تباعد بينهما، لهذا أردنا أن نقدكم لك سيدتي جمله من النصائح تساعدك لحسن التصرف إن كنت تعانين من تجاهل زوجك..

تجبني الدخول في مشاجرات..

المواجهة لا تنفع في هذه الحالة، فأنت أثناء غاضبك تشعرين بقلة الحيلة، وعليه فان المواجهة ستكون عنيفة وقائمة بالكامل على مجموعة من الانفعالات التي يصعب التحكم بها، في المقابل قد يكون سبب ابتعاده الرئيسي هو لتجنب الشجارات والنقاشات العقيمة، وفي كلتي الحالتين فان موقفك سيكون ضعيفاً وستخرجين خاسرة على كل الأصعدة.

لا تهددي أو تعطي الأوامر

لأن استخدام جمل مثل “استمع لما أقوله” أو “أنت لا تهتم بي ولا بمشاعري” سيجعل الموقف برمته أسوأ، فحتى لا يتحول حديثكما إلى حرب من الإهانات والاتهامات تجنبي توجيه الأوامر ولا تستعملي لغة التهديد والوعيد، اعتمدي مقاربة هادئة وعبري عن رغبتك بالتقرب منه لأنك تشعرين بأنه بعيد عنك مؤخراً.

جلسة مصارحة قاسية مع النفس

فربما حان الوقت لجلد النفس، مع أننا عادة لا ننصح بجلد النفس لكننا سنجعل الحالة هذه استثناء، لا يوجد مشكلة سببها طرف واحد، لكل مشكلة طرفين، وبما انك تعرفين عيوبه في هذه المرحلة ربما عليك الاعتراف بعيوبك أيضا، وفي حال تمكني من الوصول إلى مرحلة الاعتراف بها أمامه فهذا نصف الحل، وفي حال لا تريدين بأي شكل من الأشكال الاعتراف بتقصيرك أمامه حاولي العمل عليها من دون اعتراف، عندها سيلاحظ الفرق وسيبدأ بالتفاعل بشكل إيجابي بإذن الله.

شاركيه اهتماماته

هناك بعض الأمور التي عادة يحاول الرجل الاختباء خلفها لتجنب التواصل معك، قد تكون مباراة كرة قدم، أو قضاء وقت مع الأصدقاء أو العاب الفيديو، حسناً يمكنك بكل بساطة وبذكاء اقتحام عالمه بهدوء وبلا مقاربات مفاجئة، أبدي الاهتمام بها وطلب تعلمها حتى ولو كانت لا تثير اهتمامك، فهي خطوة إيجابية، فمجرد مشاركة حماسه وشغفه سيجعلكما أقرب ما سيوصلكما في نهاية المطاف إلى أصل المشكلة شيئا فشيئاً.

تجاهليه أحيانا

اعتمدي نفس أسلوبه حين لا تجعله أي من مقارباتك تلين، حاولي عدم المبالغة لان مبدأ العين بالعين في العلاقات الزوجية يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، وأسلوب التجاهل لا يعني أنه عليك إيجاد ما يشغلك عنه، لكن إيجاد النشاطات التي تجعلك سعيدة وتخرجك من الدوامة المفرغة التي تعيشين فيها يوميا، حين يشعر بأنك مستمتعة تماما بأمر ما لا علاقة له به سيبدأ بالتقرب منك.