تجاهل عرضًا من المولودية.. أوناس يقرر المواصلة في قطر

يتجه الدولي الجزائري، آدم أوناس، لخوض تجربة جديدة في دوري نجوم قطر، بعد توصله إلى اتفاق نهائي مع نادي الشمال للانضمام إلى صفوفه بداية من موسم 2025-2026.

في خطوة تهدف إلى استعادة مستواه المعهود والعودة إلى دائرة اهتمامات المنتخب الوطني.

وحسب ما كشفه موقع “winwin“، فإن الدولي الجزائري آدم أوناس، توصل إلى اتفاق رسمي مع نادي الشمال القطري للانضمام إلى صفوفه بداية هذا الموسم.

وأشار المصدر إلى أنه، رغم غياب التفاصيل المتعلقة بمدة العقد وقيمته المالية، إلا أن الصفقة باتت شبه محسومة. مع توقعات بالإعلان الرسمي عنها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وانضم أوناس إلى نادي الشمال في وقت يشهد فيه الفريق انطلاقة قوية في دوري نجوم قطر. إذ يتصدر جدول الترتيب بـ9 نقاط من 3 مباريات، بقيادة مواطنه وهداف الفريق بغداد بونجاح، الذي سيكون له دور كبير في تسهيل اندماج أوناس داخل التشكيلة.

أوناس، سبق له خوض تجربة في الدوري القطري، وذلك مع نادي السد الموسم الماضي، لكنه اقتصر على المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة فقط. بسبب عدم تأهيله في قائمة الفريق المحلية. وخاض في المنافسة القارية 5 مباريات سجل فيها هدفًا واحدًا.

وبحسب المصدر نفسه، فإن أوناس رفض عرضًا ماليًا كبيرًا من نادي مولودية الجزائر، قدر بحوالي 1 مليون يورو سنويًا. مفضلًا مواصلة مشواره خارج الوطن واللعب في بطولة ذات مستوى تنافسي أعلى.

في خطوة تهدف إلى استعادة الجاهزية والعودة إلى صفوف المنتخب الوطني الجزائري قبل المحطات الكبرى. وعلى رأسها كأس أمم أفريقيا 2025 وتصفيات كأس العالم 2026.