تجاوزات من قبل أعوان الرقابة.. مزغاش يوضح

كشف المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة الداخلية وتنظيم السوق، محمد مزغاش، أن ما تم تداوله من فيديوهات حول إتلاف مواد غير مطابقة في عين المكان تم في أربع حالات فقط داخل ولايتين. و لم يتم خلالها التقيد بالإجراءات القانونية المتبعة في الحجز والإتلاف.

ويأتي تصريح مزغاش، بعد الجدل الذي أعقب تصريحات وزير التجارة خلال زيارته الأخيرة لولاية تيارت. والتي تحدث خلالها عن حدوث بعض التجاوزات من قبل أعوان الرقابة خلال تنفيذ هذه الحملة،

و سارع المتحدث إلى التأكيد في حوار للاذاعة الجزائرية، أن هذه التصرفات “معزولة ولا تُمثل أداء الأعوان الميدانيين”. مشددًا على أن الوزير لطالما عبّر عن دعمه الكامل لجهاز الرقابة باعتباره أداة لحماية المواطن وتنظيم السوق.

و في سياق الرقمنة، أكد مزغاش أن المواطن يلعب دورًا مركزيًا في الرقابة، من خلال التبليغ عن التجاوزات في الأسعار. أو في جودة المنتجات عبر تطبيق “مرافقكم” الذي تقترحه المنصة الرقمية للوزارة .

و قال إن هذ التطبيق ،”سيعرف تحديثات قريبة تشمل إمكانية الإبلاغ عن مخالفات تتعلق بالأسعار المقننة أو تطابق السلع مع المعايير القانونية. مع تحديد الموقع الجغرافي للمخالفة، ما يسهل سرعة التدخل و التنقل الفوري لأعوان المراقبة لعين المكان .”

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