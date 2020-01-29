تجاوزات وكالات السياحة والتأشيرة على طاولة وزير القطاع

استقبل وزير السياحة حسان مرموري، أمس الثلاثاء، في مكتبه ممثل المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك.

وطرح ممثل المنظمة، على الوزير، جملة من الانشغالات الهامة المتعلقة بالمجال السياحي وعدة مقترحات لحماية المستهلك في هذا المجال.

ومن أهم المقترحات المطروحة، تجاوزات الوكالات السياحية العديد والمتكررة، وبلطجة الشواطئ بحرمان العائلات المعوزة من “المجانية”، والمنحة السياحية.

بالإضافة إلى، تصنيف الفنادق وواقعها المزري، وعراقيل التأشيرة السياحية والبزنسة بها، وصون كرامة السائح الجزائري في البلدان الأجنبية.

ومن جهته، التزم، وزير السياحة، بتشكيل فريق عمل مشترك لدراسة كل المواضيع والعمل على رفاهية السائح الجزائري محليا وخارجيا.