تجاوزت المعدل.. هذه كمية الأمطار المتساقطة خلال 48 ساعة

كشفت هوارية بن رقطة، أن الأمطار التي تساقطت بكميات غزيرة خلال اليومين الفارطين سجلت بكميات كبيرة تعدت 100 ملم في بعض الولايات.

وقالت بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية في تصريح “للنهار أونلاين”، أنه تم تسجيل خلال اليومين الفارطين 127 ملم في بلدية بني عزيز ولاية سطيف. بالإضافة كذلك تسجيل 106 ملم في ولاية تيزي وزو، ناهيك عن تسجيل 90 ملم ببلدية دلس ولاية بومرداس.

وأشارت ذات المتحدثة، إلى أنه تم تسجيل 100 ملم بولاية بجاية. و99 ملم بولاية البويرة، بالإضافة كذلك إلى تسجيل 70 ملم على الجزائر العاصمة.

وأوضحت في سياق ذي صلة، إلى أن كمية الأمطار التي تم تسجيلها إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة اليوم الخميس. غير أن الأمطار لا زالت في التساقط خاصة على الولايات الشرقية للوطن. وهو ما سيؤدي إلى زيادة وارتفاع كميات الأمطار المتساقطة.