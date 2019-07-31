تجاوز فضيحته مع الخضر..”بلقبلة” سينال هذه المُكافأة

تجاوز الدولي الجزائري “هريس بلقبلة” فضيحته الأخيرة مع المنتخب الوطني، وهذا بعد إستئنافه التحضيرات للموسم الجديد مع ناديه “ستاد بريست”.

وأشارت جريدة “واست فرونس” الفرنسية بأن متوسط الميدان سيتحصل على مُكافأة كبيرة من طرف إدارة فريقه، خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضح ذات المصدر بأن صاحب الـ25 عاما سيُوقع على عقد جديد مع أبناء منطقة “لابروتان”، ليُصبح مُرتبطا معهم لغاية 2023.

وسينال النجم السابق للمنتخب الأولمبي على زيادة نوعية في راتبه الشهري، بإعتباره من العناصر الأساسية في تشكيلة “القراصنة” ومنذ سنوات.

يُذكر بأن خريج مدرسة “فالنسيان” بقي بعيدا عن الأضواء، منذ تعرضه للطرد من “جمال بلماضي” أياما قبل إنطلاقة “الكان” الأخيرة.

وصنع اللاعب الحدث “سلبيا”، بعد إنتشار فيديو له وهو يقوم بتصرف غير مُحترم بالمرة أمام أنظار زميله “ألكسندر أوكيدجة”.