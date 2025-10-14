تجاوز صلاح.. عمورة يعتلي صدارة هدافي إفريقيا في تصفيات المونديال

بصم المهاجم الدولي الجزائري، محمد الأمين عمورة، على أداء استثنائي جديد مع المنتخب الوطني الجزائري، في مشوار تصفيات كأس العالم 2026.

مؤكداً مرة أخرى قيمته بصفته أحد أبرز المهاجمين الصاعدين في القارة الإفريقية.

عمورة، الذي تألق في الجولة التاسعة أمام منتخب الصومال بملعب ميلود هدفي في وهران. قاد “الخضر” لتحقيق فوز عريض بثلاثية نظيفة. بعدما وقّع على ثنائية شخصية رائعة. أبرز من خلالها حسه التهديفي العالي وقدرته الكبيرة على استغلال المساحات والتحرك بذكاء داخل منطقة الجزاء.

ولم يتوقف تألق نجم وفاق سطيف السابق عند هذا الحد، إذ واصل العطاء في الجولة العاشرة أمام منتخب أوغندا. حين سجل ثنائية جديدة من ركلتي جزاء. مانحًا “الخضر” فوزًا ثمينًا قلب به تأخرهم إلى انتصار مستحق بنتيجة 2-1.

بهذه الثنائية، رفع عمورة رصيده إلى 10 أهداف كاملة في تصفيات كأس العالم 2026. ليتجاوز النجم المصري، محمد صلاح صاحب 9 أهداف، ومهاجم الغابون دينيس بوانغا صاحب 8 أهداف.

وتبرز أرقام عمورة مدى تأثيره الكبير مع المنتخب الوطني، إذ خاض 10 مباريات، سجل خلالها 10 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة. أي بمجموع 14 مساهمة مباشرة في الأهداف، رغم أنه شارك أساسيًا في 6 مباريات فقط.

هذه الإحصائيات تؤكد أن عمورة بات ورقة هجومية رابحة في تشكيلة “الخضر”. بفضل سرعته الفائقة، تحركاته الذكية، وفعاليته الكبيرة أمام المرمى.