تجدد الاشتباكات في السودان

تجددت الاشتباكات بين طرفي الصراع في السودان الليلة الماضية في الخرطوم واستمرت حتى صباح اليوم الجمعة.

وجاء ذلك، بعد تعثر محادثات كانت تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتخفيف حدة أزمة إنسانية.

وحسب وكالة “رويترز”، نقلا عن سكان في الخرطوم ومدينة أم درمان المجاورة إن الجيش استأنف الضربات الجوية.

واستخدم الجيش المزيد من المدفعية مع استمرار الاشتباكات في غياب أي مؤشرات على انسحاب قوات الدعم السريع من شوارع المدينة والمنازل التي احتلتها.

وعلقت الولايات المتحدة والسعودية محادثات الهدنة أمس الخميس بعد انهيار وقف لإطلاق النار توسطتا فيه. واتهمتا الجانبين باحتلال المنازل والشركات والمستشفيات وشن ضربات جوية وهجمات والقيام بتحركات عسكرية محظورة.

ويتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك الهدنة، فيما يرزح سكان العاصمة تحت وطأة الحرب التي دمرت مناطق في وسط الخرطوم. وهددت بزعزعة استقرار المنطقة الأوسع.

وأدت الاشتباكات المستمرة بين الجيش والدعم السريع منذ 7 أسابيع إلى نزوح 1.2 مليون شخص داخل السودان. وفرار 400 ألف آخرين إلى الدول المجاورة.