تجدد التمرد بسجن بن ناصر بن شهرة في الأغواط 

تجددت صبيحة اليوم السبت، أحداث التمرد التي نظمها نزلاء المؤسسة العقابية ببلدية بن ناصر بن شهرة بولاية الأغواط المطالبين بتطبيق العفو الرئاسي المتزامن مع الذكرى 57 لعيدي الإستقلال والشباب.

النزلاء تمكنوا من اعتلاء السور الخارجي للسجن، وهددوا بالانتحار، في حين تجمع الكثير من عائلاتهم في الطريق الولائي الرابط بين الاغواط و قصر الحيران معلنين تضامنهم مع النزلاء.

الجدير بالذكر، أن المساجين دخلوا في حركة تمردية أمس الجمعة، ولم تتمكن عناصر الأمن من السيطرة عليها إلا بعد مرور عدة ساعات.

في حين تطوق حاليا عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالاغواطـ، كامل محيط السجن ترقبا لأي انفلات أمني أو محاولة حروب مرتقبة.

و قد أغلقت كل الطرق المؤدية إلى المؤسسة العقابية مما أجبر مستعمل الطريق من اللجوء إلى طريق العسافية من أجل الوصول إلى عاصمة الولاية.