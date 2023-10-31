تجدد القصف الصهيوني على غزة.. أكثر من 60 شهيدا خلال ساعات

إستشهد وأصيب عشرات المواطنين في قصف جوي ومدفعي نفذته طائرات ومدفعية الإحتلال الصهيوني، فجر اليوم الثلاثاء، على معظم مناطق القطاع.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية فإن 9 مواطنين إستشهدوا وأصيب آخرون في قصف لطيران الإحتلال إستهدف منزلا لعائلة حجازي في منطقة المخيم الغربي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما استشهد 18 فؤردا إثر قصف منزل عائلة أبو شمالة في رفح. و استشهد 18 مواطنا معظمهم من النساء والأطفال، في القصف الذي نفذته طائرات الاحتلال على منزل قرب مقر الخدمات الطبية في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وفي شمال القطاع، ارتقى 3 شهداء، بينهم طفل (6 سنوات). بينما أصيب 9 مواطنين نقلوا إلى المستشفى الاندونيسي في قصف استهدف منزلا شمال القطاع. مشيرة إلى أن عدد الشهداء مرشح للارتفاع في ظل وجود أشخاص تحت الأنقاض.

وارتقى 7 شهداء وأصيب العشرات في قصف منزل لعائلة أبو سرية في حي الزيتون وسط قطاع غزة.

كما تعرض منزل لعائلة حبيب في الحي ذاته للقصف. ما أدى لارتقاء 15 شهيدا، بينما لا زال عدد آخر تحت الأنقاض