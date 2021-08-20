تجدد وتيرة الهجمات الإرهابية في عدد من دول الساحل والصحراء تشكل مصدر قلق للجزائر

أصدرت وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بيانا بخصوص تصاعد الهجمات الإرهابية الخطيرة في دول الساحل والصحراء الشقيقة وفي بيانها الصادر اليوم أكدت الخارجية الجزائرية تجدد وتيرة الهجمات الإرهابية في عدد من في دول الساحل والصحراء. والذي اصبحت اليوم تشكل مصدر قلق بالغ بالنسبة للجزائر.

كما تدين الجزائر وبشدة هذه الاعتدءات الإرهابية التي تتسبب في خسائر بشرية كبيرة لشعبي بوركينافاسو ومالي. كما انه يتعين على الإتحاد الإفريقي تكثيف التعاون والدعم المتبادل حفاظا على الحياة والكرامة الإنسانية في ربوع إفريقيا.