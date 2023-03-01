تجديد الإعتراف بـ “ألجيراك” من طرف منظمة التعاون الأوروبي للإعتماد

قامت منظمة التعاون الأوروبي للاعتماد بتجديد اعترافها بالهيئة الجزائرية للاعتماد “ألجيراك”، مؤكدة أهمية هذه الخطوة في زيادة حركية التبادلات التجارية لاسيما في ميدان الصادرات.

وحسب بيان للهيئة، فإن “ألجيراك” كانت خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25 فيفري الجاري، محل إعادة تقييم من طرف منظمة التعاون الأوروبي للاعتماد. بغرض الحفاظ على الإعتراف الدولي بها والحفاظ على وضعيتها كموقعة على الاتفاق المتعدد الأطراف (التعاون الأوروبي للاعتماد MLA-EA).

ويتشكل الفريق الذي تم إيفاده لإعادة تقييم الهيئة من خبراء لدى هيئات عالمية للاعتماد مماثلة. من دول تركيا، لوكسمبورغ، هولندا، تونس وجيورجيا. كما باشر أعضاء الوفد فحصا وتفتيشا دقيقا لمدى مطابقة نشاط الهيئة في الاعتماد للمتطلبات والممارسات الواجبة في اعتماد المراجع 17011 ISO/CE. “المتعلق بالكفاءة، تجانس النشاطات وحياد هيئات الاعتماد التي تجري تقييم واعتماد هيئات تقييم المطابقة”. والمتطلبات المنصوص عليها ضمن الهيئات العالمية للإعتماد “التعاون الأوروبي للاعتماد EA، المنظمة العالمية لاعتماد المخابر ILAC”.

بالإضافة كذلك إلى إن هذا التقييم يهدف إلى التأكد من كفاءة وقدرة المورد البشري لـ”ألجيراك” والمكونة من خبراء ومدققين. القائمين على إنجاز التقييمات لفائدة هيئات تقييم المطابقة. ومدى تحكمهم في الممارسات الواجبة في التقييم وتلك المتعلقة بالحياد والنزاهة في مزاولة نشاطهم.

وأكد أعضاء وفد التعاون الأوروبي للإعتماد أن “التأطير الدائم الذي تتوفر عليه الهيئة الجزائرية للإعتماد والمتدخل في عمليات إعتماد مخابر التجارب والتحاليل المعايرة والتفتيش. يتوفر على كفاءة ممتازة وتحفيز رائع في تسيير نظام الإعتماد. و”مثل ذلك بالنسبة للخبراء والمدققين الناشطين مع الهيئة في عمليات التقييم والذي ثبت حيازتهم الكفاءة، الحياد والنزاهة المطلوبة. حسب المتطلبات والتعليمات الموضوعة ضمن مدونات عمل ألجيراك والمدونات العالمية”.

كما اعتبرت “ألجيراك” أن الاعتراف بها من طرف منظمة التعاون الأوروبي. للاعتماد يمثل بالنسبة للجزائر قفزة نوعية بامتياز، ومكسبا هاما للاقتصاد الوطني.

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