تجديد الاعتراف الدولي بالهيئة الجزائرية للاعتماد

تم رسميا تجديد الإعتراف الدولي بالهيئة الجزائرية للاعتماد “ألجيراك”.

وحسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة، فإن “الهيئة الجزائرية للاعتماد “ألجيراك” وهي الكيان الوحيد في السوق الوطنية. المؤهل لمنح شهادات إعتماد لفائدة هيئات تقييم المطابقة “مخابر تجارب وتحليل والمعايرة وهيئات التفتيش وهيئات التصديق”. تم رسميا تجديد الإعتراف الدولي بها من طرف نظرائها “المنظمة الأوروبية للاعتماد”.

ومن خلال هذا التجديد، تم الاعتراف بالكفاءة التقنية والتنظيمية لألجيراك. بغية إنجاز نشاطاتها الخاصة بالإعتماد في إطار إحترام إجراءات التقييم والمتطلبات الدولية المعمول بها”.

كما أوضح البيان أن مجلس الإتفاقيات متعددة الأطراف للمنظمة الأوروبية للإعتماد خلال إجتماعها الـ49 المنعقد في 3 أكتوبر 2023 ببروكسل. قد قرر على أساس التقييم المنجز من 20 إلى 24 فيفري 2023 على مستوى ألجيراك من طرف فرقتها. الإبقاء على القانون الأساسي لهيئة ألجيراك كطرف موقع على الإتفاقيات متعددة الأطراف للمنظمة الأوروبية للاعتماد في مجالات المعايرة (ISO/ CEI 17025). والخاص بالتجارب (ISO/CEI 17025) والتفتيش (ISO/CEI 17020) وهذا إلى غاية شهر فيفري 2027 التاريخ الذي يتم فيه إجراء تقييم جديد.

و يشكل هذا الاعتراف مرحلة هامة سواء بالنسبة لألجيراك أو للتنمية الاقتصادية للبلد. وتمثل رمزا محوريا للجودة والثقة اللتين تمنحهما الهيئات الدولية في القيام بمهام ألجيراك لفائدة الفاعلين الأساسيين لاقتصادنا.

كما أوضحت ألجيراك، أن هذا النجاح يؤكد الجهود الجبارة التي التزمت بها ألجيراك حتى تحافظ على تحكمها في الممارسات السليمة الخاصة بالتقييم في أعلى مستوى. والتوصل إلى إعداد منظومة اعتماد مهيكلة ومتينة تركز عليها السلطات العمومية لحماية السكان. من المخاطر التي يواجهونها في حياتهم اليومية وضمان أحسن ضبط و مراقبة للسوق.

وجدّدت ألجيراك ستعدادها الثابت في مواصلة الجهود التي تبذلها والتزامها بتوسيع مجالات كفاءاتها من أجل تقديم طلبات اعتراف جديدة.

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