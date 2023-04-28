تجديد الثقة في العيدي عوداش وهؤلاء القضاة الفائزين بعضوية المكتب التنفيذي

أسفرت عملية الفرز ليلة الخميس إلى الجمعة بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة عن فوز العيدي عوداش على رأس النقابة الوطنية للقضاة. بعد تجديد الثقة فيه ليترأس النقابة التي تقلد بها منصب الرئيس شهر أكتوبر 2022. خلفا لسابقه يسعد مبروك الذي قدم استقالته شهر سبتمبر 2022.

وفاز العيدي عوداش ب100صوت، فيما تم التصويت على منافسه الأول زروالة كيلاني ب 39 صوتا. أما منافسه الثاني القاضي رئيس غرفة بمجلس قضاءالجزائر، “طافر محمد الصديق فقد كان نصيبه 18 صوتا فقط.

كما أسفرت نتائج انتخابات عضوية المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة. عن فوز 12 قاضي على مستوى مجالس القضاء عبر ربوع الوطن وهم كالتالي:

بلقسام فيصل قاضي بمحكمة بئر مرادرايس، مقراني محمد امين ، رياش محمدقاضي تحقيق بمحكمة الحراش ،مراطلة ناجي، دسدوس هشام، كروم فؤاد،

حبيب علي، لعلاونة سليمة، لعلاوي لخضر، بوكلوة فريدة، زمورة وهيبة، ايوب طيطا.

وللاشارة انعقدت الجمعية العامة العادية للنقابة الوطنية للقضاة في دورتها الثامنة اليوم بالمدرسة العليا للقضاء، لأجل انتخاب رئيسا جديدا للنقابة التي يترأسها النقيب العيدي عوداش المنتهية عهدته،

وبالمناسبة صادق بالإجماع أعضاء الجمعية العامة على الحصيلة الادبية والمالية للمكتب المنتهية عهدته، بعد عرضها بمقر المدرسة العليا للقضاء بالقليعة، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للقضاء رؤساء الجهات القضائية لمجلس قضاء تيبازة والمحاكم التابعة له.