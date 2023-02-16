تجديد الثقة في القاضية بن صاولة شفيقة لعضوية المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب

انتخب اليوم المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي في دورته الـ42 التي تجري أشغالها بمقر المنظمة القارية بأديس ابابا. مرشحة الجزائر، القاضية بن صاولة شفيقة، لعضوية المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب. في إطار عهدة ثانية مدتها ست سنوات 2024-2030.

وتقدمت مرشحة الجزائر القاضية بن صاولة شفيقة بترشحها لعهدة ثانية بصفتها قاضية في المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب. وتحصلت القاضية بن صاولة شفيقة على أغلبية 38 صوتاً من أصل 41 دولة مصوتة.