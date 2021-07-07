تجديد الثقة في وزير التجارة كمال رزيق ضمن حكومة أيمن بن عبد الرحمان

جدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، ثقته في وزير التجارة كمال رزيق، في تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الوزير الأول ايمن بن عبد الرحمان.

وكان كمال رزيق قد استلم هذا المنصب السنة الماضية خلقا للوزير السابق سعيد جلاب.

يذكر أن الوزير رزيق من مواليد 1964 متزوج وأب للأربعة أطفال، حاصل على شهادة الدراسات العليا في المالية، تخصص جباية، من المعهد الوطني للمالية بالقليعة الجزائر (1993)، شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية (1996)، وفي 2001 نال شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصص نقود و مالية، جامعة الجزائر 3.

كما تقلد عدة مناصب كأستاذ في عديد الجامعات الجزائرية منها: البليدة، الجزائر، المدية، الاغواط، المسيلة و المدرسة الوطنية للإحصاء و الاقتصاد التطبيقي والمعهد الوطني للمالية و المدرسة الوطنية للضرائب.