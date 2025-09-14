تجديد الثقة في وليد صادي وزيرًا للرياضة

أعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، سمير عقون، اليوم الأحد، عن تجديد الثقة في وليد صادي، ليواصل مهامه على رأس وزارة الرياضة ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

ويأتي قرار الرئيس تبون، تأكيدًا على التقدير الرسمي للعمل الذي أنجزه صادي منذ توليه المنصب، خلفًا لعبد الرحمان حماد، ومواصلته لسلسلة الإصلاحات التي باشرها في القطاع الرياضي.

للإشارة، يشغل صادي أيضًا منصب رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم منذ عام 2023، حيث ساهم في إعادة هيكلة الاتحاد، ما جعله يحظى بثقة كبيرة لمواصلة العمل على رأس أهم هيئة رياضية.