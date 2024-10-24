تجديد الحظيرة الوطنية للحافلات.. الوزير يوضّح 

أكد وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، اليوم الخميس، أن قطاعه يعمل على تجديد الحظيرة الوطنية للحافلات. وذلك بالاعتماد على الصناعة المحلية للمركبات.

وأكد زهانة، خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بالبرلمان، أن مؤسسة تطوير صناعة السيارات التابعة لقطاع الصناعات العسكرية. قدمت عرضا مفصلا لثلاثة نماذج من الحافلات ستصنع بالجزائر. بالإضافة إلى التكفل بتوفير قطع غيارها، بغية دعم حظيرة الحافلات.

ولفك الاختناق المروري بالعاصمة، أكد زهانة أن مصالح مديرية النقل لولاية الجزائر تعمل على تطهير وإعادة توزيع الخطوط عبر الطرقات من أجل التوفيق بين العرض والطلب.

وأضاف زهانة بهذا الخصوص أن قطاعه يعمل بالتنسيق مع وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية على توسيع شبكة ميترو العاصمة نحو الجهتين الغربية والجنوبية لها.

وكذا إعادة بعث مشروع إنشاء نظام تسيير حركة المرور الذكي ومركز المراقبة للتحكم في حركة السير. وأيضا إطلاق المحطة البرية الجديدة متعددة الأنماط ببئر مراد رايس. ما سيسمح بتقليص دخول حافلات المسافرين القادمين من الجهة الغربية للبلاد باتجاه الجهة الشرقية للعاصمة.

وأشار زهانة إلى الشروع في دراسة مخطط الحركية الخاص بـ 10 ولايات بما فيها الجزائر .

وتم وضع مخطط استعجالي من أجل توفير وسائل النقل من خلال طرح 130 خط استغلال من طرف الخواص. ومنح 45 خطا لمؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري “إيتوزا” بواسطة 205 حافلات.