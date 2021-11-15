تجديد عقده مع الفاف.. بلماضي يرد على عمارة
بقلم إسماعيل عشاش
رد جمال بلماضي، على شرف الدين عمارة، بخصوص قضية تجديد عقده، أشهرا عن موعد نهاية، والذي يتزامن ونهاية مونديال 2022.
وتحدث قائلا :”عقدي الحالي وقعته خلال فترة زمنية لا تتجاوز 5 دقائق، ويمكن أن تسألوا أمين لعبدي عن ذلك”.
وواصل:”أعتقد بأن الرئيس إستند على ذلك عندما أكد بأنه سيحسم الأمور معي في نفس المدة”.
ليختم :”الأهم من كل هذا، هو ما يمكنني أن أقدمه في المُستقبل، وهل ستصل رسالتي بنفس الفعالية للاعبين”.
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