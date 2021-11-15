تجديد عقده مع الفاف.. بلماضي يرد على عمارة

رد جمال بلماضي، على شرف الدين عمارة، بخصوص قضية تجديد عقده، أشهرا عن موعد نهاية، والذي يتزامن ونهاية مونديال 2022.

وتحدث قائلا :”عقدي الحالي وقعته خلال فترة زمنية لا تتجاوز 5 دقائق، ويمكن أن تسألوا أمين لعبدي عن ذلك”.

وواصل:”أعتقد بأن الرئيس إستند على ذلك عندما أكد بأنه سيحسم الأمور معي في نفس المدة”.

ليختم :”الأهم من كل هذا، هو ما يمكنني أن أقدمه في المُستقبل، وهل ستصل رسالتي بنفس الفعالية للاعبين”.

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