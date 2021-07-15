تجديد عقد ميسي.. آخر التطورات

كشف رئيس فريق برشلونة الإسباني “خوان لابورتا” اليوم الخميس آخر تطورات تجديد عقد النجم الدولي الأرجنتيني “ليونيل ميسي”.

وقال لابورتا، في تصريحات لبرنامج “الشيرنغيتو” الإسباني:”كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة لعقد ميسي الجديد”.

وأضاف الرئيس العائد للبارصا في السنة الجديدة:”سيكتمل كل شيء بشأن تجديد ميسي في غضون أيام فقط”.

يُذكر أن عقد ميسي مع البلوغرانا انتهى خلال شهر جوان ولم يُجدد بطل كوبا أمريكا مع الأرجنتين عقده لحد الآن.