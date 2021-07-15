تجديد عقد ميسي.. آخر التطورات
بقلم حواز عبد النور
كشف رئيس فريق برشلونة الإسباني “خوان لابورتا” اليوم الخميس آخر تطورات تجديد عقد النجم الدولي الأرجنتيني “ليونيل ميسي”.
وقال لابورتا، في تصريحات لبرنامج “الشيرنغيتو” الإسباني:”كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة لعقد ميسي الجديد”.
وأضاف الرئيس العائد للبارصا في السنة الجديدة:”سيكتمل كل شيء بشأن تجديد ميسي في غضون أيام فقط”.
يُذكر أن عقد ميسي مع البلوغرانا انتهى خلال شهر جوان ولم يُجدد بطل كوبا أمريكا مع الأرجنتين عقده لحد الآن.
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