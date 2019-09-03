تجديد عقود الأعوان المكلفين بمحو الأمية وتوظيف آخرون

أعلنت مختلف الملحقات للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، بعديد الولايات، عن تجديد عقود الأعوان المتعاقدين المكلفين بمحو الأمية.

وأضاف الإعلان، عن توظيف أعوان جدد حسب المناصب الشاغرة.

وعن شروط التوظيف، ذكر الإعلان أهمها، أن المكلفون بمحو الأمية، يخص الذين يثبتون مستوى السنة الدراسية الثالثة ثانوي على الأقل.

ويتكون الملف بالنسبة لولاية تيبازة،من طلب خطي،نسخة مطابقة الأصل من المؤهل العلمي،وبالنسبة للثالثة ثانوي يجب أن تكون أصلية،وتحمل تاريخ الخروج 30 جوان.

بالإضافة إلى استمارة المعلومات التي تسحب من الملحقة وتكون حاملة لصورة شمسية.

ووثيقة تثبت حالة المترشح، تجاه الخدمة الوطنية وقائمتان اسميتان للدارسين تضم كل منهما 20 دارسا أو دارسة.

للإشارة، تودع الملفات بملحقة الديوان الوطني وتعليم الكبار للولاية المعنية، وبعد قبول المترشح تتم تكملة باقي وثائق الملف الإداري.

ويمكن، للراغبين في الترشح، الإطلاع على شروط التوظيف ومما يحتويه الملف، على الإعلان المخصص لكل ولاية.