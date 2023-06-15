تجديد عهدة نغزة على رأس منظمة “بيزنس أفريكا”

تم, بجنيف (سويسرا), تجديد عهدة رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية, السيدة سعيدة نغزة, على رأس منظمة أرباب العمل القارية “بيزنس أفريكا”.

وحسب بيان للكونفدرالية، فقد تم تجديد عهدة نغزة من طرف أعضاء المنظمة القارية على هامش أشغال مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ111 بجنيف.

وفي هذا الصدد, أعربت نغزة, عن “شكرها لجميع نظرائها على الثقة التي أولوها اياها والتي تشهد على التزامها بالدفع بالنمو الاقتصادي وتعزيز التجارة بين الدول الأفريقية”.

للتذكير, تضم “بيزنس أفريكا”, منظمات أرباب العمل للدول الإفريقية, وتعنى بقضايا العمل, التوظيف والقضايا الاجتماعية، وفي إطار المنظمات الدولية على غرار المنظمة الدولية لأرباب العمل, المنظمة الدولية للعمل والاتحاد الافريقي.

وقد تم انشاء هذه المنظمة سنة 1986 تحت تسمية الكونفدرالية الافريقية لأرباب العمل قبل إعادة تسميتها “بيزنس أفريكا” في 2012.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption.