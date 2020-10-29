تجديد قائمة الولايات المعنية بالحجر.. إضافة 9 ولايات جديدة

قرر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تجديد قائمة الولايات الـمعنية بتدابير الحجر الجزئي المنزلي من 11 إلى 20 ولاية، في إطار مكافحة وباء كوفيد-19.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، نقله موقع التلفزيون العمومي، تم تكييف ساعات الحجر من الساعة الحادية عشر ليلا إلى غاية الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي بدلا من الساعة السادسة.

وتم تكييف الحجر الصحي الجزئي الـمنزلي من الساعة الحادية عشر مساء (00 23 سا)إلى غاية الساعة الخامسة صباحا (5.00 سا) بدلا من الساعة السادسة صباحا (6.00سا) للولايات الـمعنية بهذا الإجراء.

كما تم تجديد قائمة الولايات الـمعنية بتدابير الحجر الجزئي الـمنزلي من 11 إلى20 ولاية، حسب تطور الوضع الصحي.

وتم تجديد الحجر الجزئي الـمنزلي لمدةخمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ 31 أكتوبر 2020 ، على كل من ولايت: باتنة، بجاية، البليدة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر،جيجل، سطيف، عنابة، قسنطينة ووهران.

أما الولايات التسعة الجديدة المعنية بتدابير الحجر، فهي كل من ولايات: البويرة، بومرداس، الـمسيلة، ورقلة، الـمدية،برج بوعريريج، تبسة ، تيارت وبسكرة.

وأشار البيان، إلى أنه يمكن للولاة، وبعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانا، أو حي أو أكثر، تشهد بؤرا للعدوى.

هذا وقد تم الإبقاء على الإجراء الذي يحظر جميع أنواع تجمعات الأشخاص والتجمعات العائلية، ولاسيما أعراس الزواج والختان، وغيرها من الـمناسبات.

هذا وتذكر الحكومة، بأنها لاحظت تسجيل تراخي في اليقظة من شأنه أن لا يساهم في التحكم في الوضع الصحي، الذي لا يزال مرهونا بانضباط كل واحد منا لتجنب تدهوره.

وتجدد الحكومة توصياتها بضرورة التحلي بالحذر، وتدعو الـمواطنين مرة أخرى إلى مواصلة التجند والصرامة في تطبيق كافة تدابير الحماية والتباعد الجسدي والنظاف.

وأكد البيان، إن السلطات العمومية ستعزز أجهزة اليقظة وتطبيق العقوبات ضد الـمخالفين لتدابير الوقاية الـمقررة بموجب التنظيم الـمعمول به، مثل الارتداء الإجباري للقناع الواقي.