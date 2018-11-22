تجديد ملفات السكن لقاطني القصدير والسكن الهش في العاصمة

تحضيرا لانطلاق عملية الترحيل الـ25 في العاصمة

الوثائق المعنية بالتجديد هي شهادات الإقامة وشهادات تمدرس الأبناء ووتصريح شرفي بعدم الاستفادة من أي صيغة سكنية

وجهت مصالح ولاية الجزائر العاصمة، تعليمات لكافة البلديات من أجل تجديد ملفات طالبي السكن الاجتماعي، أين شرعت أغلبية بلديات العاصمة الأسبوع الفارط، في تجديد وإتمام ملفات طالبي السكن القاطنين بالقصدير والمساكن الهشة.

من أجل تنظيم عملية الترحيل الخامسة والعشرين، التي وعد بها والي العاصمة سابقا، لتفادي استفادة الغرباء من السكن عن طريق تجديد بطاقات الإقامة، وشهادات التمدرس للأبناء.

وقالت مصادر على صلة بالملف في حديث إلى النهار، إن عملية الترحيل الخامسة والعشرين ستمس أكبر عدد ممكن من الأحياء القصديرية المتبقية على مستوى العاصمة وعبر عديد البلديات، أين شرعت أغلب البلديات في استقبال ملفات العائلات بالبنايات المهددة بالانهيار والأقبية، وحتى مساكن القصدير من أجل تجديد ملفاتهم وإتمامها لتفادي ذهاب المساكن لغير مستحقيها.

وأضافت ذات المصادر، أنه من الضروري على العائلات تقديم شهادات إقامة بالحي المعني وشهادة تمدرس الأبناء أو شهادة العزوبية، بالإضافة إلى تصريح شرفي ممضى بعدم الاستفادة من أي قطعة أرضية أو مسكن من مختلف الصيغ سواء الزوج أو الزوجة، من أجل التأكد من وضعيتهم الحالية.

ولهذا تم إعلام أصحاب هذه الأحياء من أجل غربلة كافة الملفات وتحديثهم لإعادة الإحصاء من جديد وضمان حصول مستحقي السكن فقط على مساكنهم وطرد الغرباء.

وأضافت نفس المصادر، أن الإجراء يندرج ضمن المرحلة النهائية لدراسة ملفات سكان الأحياء القصديرية، بعدما يتم معالجتها على مستوى الدائرة، حيث شكلت لجنة يترأسها رئيس الدائرة تتكون من أعضاء يتقدمهم رئيس المجلس الشعبي البلدي، وتتخلص مهمتها النظر في كل طلب والفصل في الطابع الاجتماعي للطلبات، بالنظر إلى نتائج فرق التحقيق الميداني.

للإشارة، أكد والي العاصمة، عبد القادر زوخ، سابقا، أنه يتم حاليا التحضير لعملية الترحيل الخامسة والعشرين، والتي ستخص عددا كبيرا من قاطني القصدير وحتى قاطني المساكن الهشة ومساكن الضيق، الذين سئموا من انتظار دورهم، مشيرا إلى أن عملية الترحيل الـ25 ستنطلق مباشرة بعد الانتهاء من عملية الترحيل الرابعة والعشرين التي هي في مرحلتها الأخيرة حاليا.