تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة: الإنتخاب عن طريق الوكالة وهذه الشروط

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، أنه بإمكان كل الناخبين ممارسة حقهم الانتخابي عن طريق الوكالة بمناسبة تنظيم إنتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ليوم 9 مارس 2025.

وأضافت السلطة في بيان لها، أن الإجراء جاء ضمانا لحسن سير ونزاهة وشفافية إنتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ليوم 9 مارس 2025، وعملا بالمبدأ العام على أن التصويت إجباري ماعدا في حالة مانع قاهر. حيث يمكن للناخب، بناءاً على طلب منه ممارسة حقه الانتخابي عن طريق الوكالة. وكذا حرصا على تنفيذ القانون بصرامة، وتفادياً لاستعمال الوكالات كأداة لشراء الذمم والتأثير على الاختيار الحر للناخب. والمساس بمصداقية المسار الانتخابي.

وأضافت السلطة، أنه بإمكان كل الناخبين ممارسة حقهم الانتخابي عن طريق الوكالة إذا أثبت المؤكل حالة المانع القاهر المنصوص عليها قانوناً دون سواه.

كيفية ممارسة حق الإنتخاب عن طريق الوكالة

أضافت السلطة، أن التصويت يكون إجباريا ماعدا في حالة حدوث مانع قاهر. حيث يمكن لأعضاء الهيئة الانتخابية المرضى الموجودون بالمستشفيات و / أو الذين يعالجون في منازلهم، ممارسة حق التصويت عن طريق الوكالة، بطلب منهم. كما تبدأ فترة إعداد الوكالات خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ استدعاء الهيئة الناخبة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. وتنتهي ثلاثة أيام قبل تاريخ الاقتراع.

كما لا تمنح الوكالة إلا لوكيل واحد من بين أعضاء الهيئة الانتخابية. ولا يمكن أن يحوز الوكيل إلا على وكالة واحدة فقط. حيث تعد الوكالات الصادرة عن أعضاء الهيئة الانتخابية المرضى الموجودون بالمستشفيات بعقد يحرر أمام مدير المستشفى. وفيما يخص المرضى الذين يعالجون في منازلهم بعقد يحرر من الطبيب المعالج المحلف. وعلى الموكل إثبات هويته، ولا يشترط حضور الوكيل. كما يجب أن يبين مطبوع الوكالة اسم ولقب كل من الموكل والوكيل وتاريخ ومكان الميلاد والعنوان والمجلس الذي ينتمون إليه، وامضاء وبصمة السبابة اليسرى للموكل وكذا إمضاء وختم مدير المستشفى أو الطبيب المعالج، ورقم وتاريخ إصدار الوكالة.

وأضافت السلطة، أنه يجوز للموكل أن يلغي وكالته في أي وقت قبل التصويت. كما يجوز للموكل أن يصوت بنفسه إذا تقدم إلى مكتب التصويت قبل قيام الوكيل بعملية التصويت. وتلغى الوكالة بقوة القانون في حالة وفاة الموكل أو حرمانه من حقوقه المدنية أو السياسية.

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