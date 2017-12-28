تجربة أول حافلة نقل عام تسير بدون سائق في السويد 

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تجربة أول حافلة نقل عام تسير بدون سائق في السويد 
بقلم ليليا بن فرحات

وافقت وكالة النقل السويدية أمس الأربعاء، على أول تجربة لحافلة نقل عام ذاتية القيادة في ستوكهولم.

  قال يوناس بيلفينستام، المدير العام للوكالة، إنّ هذا القرار تاريخي يدفع بإتجاه تطوير تقنيات جديدة إبداعية  تعتبر مهمة للتنمية الإجتماعية .

وأشار ذات المتحدث إلى تجربة حافلتين من هذا النوع  لمسافة 1.5 كم في شمالي العاصمة السويدية ستوكهولم.

و أكد في التصريح أنّ هاتين الحافلتين ليس لهما مقود قيادة، ولكن يمكن أن  تعملا يدويا أيضا.

وسيتواجد سائق على متن الحافلة للسيطرة على الحافلة في  حالة الطوارئ .

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