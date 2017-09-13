تجربة كوريا النووية أقوى 16 مرة من قنبلة هيروشيما

كشف خبراء أمريكيون، الأربعاء، عن قوة تجربة كوريا الشمالية النووية قبل 10 أيام، حيث أفرزت طاقة قدرها 250 كيلو طن.

وأوضح خبراء أنّ طاقتها أقوى 16 مرة من قنبلة هيروشيما الذرية، الأمر الذي يشكّل زيادة كبيرة عن التقديرات السابقة.

وكانت كوريا الشمالية قالت إنّ الاختبار الذي جرى، كان لقنبلة هيدروجينية صغيرة إلى درجة تسمح بوضعها على صاروخ.

وسجّل المعهد الأمريكي للجيولوجيا خلال التجربة حدوث زلزال شدته 6.3 درجات.

وأكّدت كل من منظمة معاهدة الخطر الشامل للتجارب النووية والوكالة النرويجية لرصد الزلازل أنّ الاختبار أفرز زلزالا بـ 6.1 درجات.

وقال الموقع الإلكتروني المتخصص “38 نورث” في جامعة هوبكنز بواشنطن، إنه أعاد النظر في تقديراته السابقة لقوة الزلزال.

وأشار الموقع الإلكتروني إلى طاقة القنبلة المقدّرة بـ 250 كيلو طن.

وبلغت طاقة قنبلة هيروشيما 15 كيلو طن في 1945.

وحسب التقديرات الرسمية لقوة انفجار 3 سبتمبر، فبلغ 50 كيلو طن حسب سيول.

أما حسب اليابان، فبلغ 160 كيلو طن، أما موقع “38 نورث” قفد تحدث عن 100 كيلو طن.

وكشف مسؤولون أمريكيون أنهم يواصلون التحقيق بشأن نمطية التجربة، وعما إذا كانت متصلة بقنبلة هيدروجينية.

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