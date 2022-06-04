تجربة مشاهدة غير مسبوقة مع تلفزيون نانوسيل لـLG

أعلنت شركة “أل جي الكترونيس” LG Electronics ، عن إطلاق شاشات مزودة بتقنية “النانوسيل” NanoCell.

وتسمح هذه الشاشات للمشاهد بعيش تجربة جديدة، حيث تم تحسين جودة الصورة، وإدراك الألوان والوضوح بشكل كبير.

كما يحتوي هذا التلفزيون على 8 ملايين بيكسل، مما يقدم تجربة أصلية للمشاهدين. سواء كانوا من عشاق السينما أو الألعاب أو حتى مولعين بكرة القدم. فإن تلفزيون “النانوسيل” NanoCell سيلبي رغباتهم.

بالإضافة إلى ذلك، ستتعرف تقنية الصورة AI على نوع المحتوى الذي اعتاد المشاهدون متابعته. وستعمل على تحسين جودة الصورة عن طريق ضبط الضوضاء الخارجية. ويبقى الهدف هو جعل المحتوى الخاص بك أكثر غمورا ومثيرًا للإعجاب.

هذا وتؤكد “إل جي” LG من جديد مكانتها كعملاق إلكتروني من خلال تقديم تكنولوجيا تقدم صورًا عالية الجودة. وفي الواقع ، توفر شاشات “النانوسيل” NanoCell جودة صورة لا مثيل لها. وألوان أكثر واقعية وبدقة أكبر من جميع الزوايا مع تباين غير محدود.

كما اكتسبت شاشات “النانوسيل” NanoCell مكانتها بين الشاشات فائقة الأداء. كل هذا بعد أن تم إدخال الجسيمات النانوية بين البلورات السائلة والشاشة. هذا ما يرفع “النانوسيل” NanoCell لاعتلاء منصة التلفزيونات الأكثر كفاءة في العالم.

عالم سينمائي فريد من نوعه

توفر تقنية المدى الديناميكي العالي HDR المحسّنة (HDR 10 Pro) وتقنيات Dolby Vision IQ و Dolby Altmos المحسّنة. وكذا وضع السينما مباشرة من الاستوديو، تجربة سينمائية حقيقية.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح ميزة FILMMAKER MODE ™ إيقاف تنعيم الحركات. كل هذا مع الحفاظ على نسب العرض والألوان وكذا ترددات الإطارات الأصلية.مما يوفر للمشاهد جودة أصلية للصورة التي يرغب فيها المخرج.

كما يحتوي التلفزيون على تقنية Bluetooth Surround التي تسمح لك بتوصيل مكبرات الصوت للحصول على تجربة صوتية حقيقية.

تلفزيون يتكيف معك

تلفزيون “أل جي” الجديد مجهز بمعالج دقيق وثوري في عالم التكنولوجيا! يتكيف مع مستخدمه. حيث يستخدم هذا الأخير خوارزميات التعلم لتكييف المحتوى مع المشاهد.

كل هذا يتلخص في معالج α7 من الجيل الرابع IA 4K. وستتعرف صورة AI على نوع المحتوى الذي اعتدت مشاهدته. وتعمل على تحسين جودة الصورة عن طريق ضبط الأصوات الخارجية. ليبقى الهدف هو جعل المحتوى الخاص بك غامرًا ومثيرًا للإعجاب.

من جهتها ستقوم تقنية AI Sound بتحليل مصادر الصوت من أجل تحسين الجانب الصوتي وهذا وفقًا للمحتوى المعروض. كما توفر هذه التقنية مؤثرات صوتية بطريقة واقعية فائقة الجودة !.

وأخيرًا ، يحتوي تلفزيون “ال جي نانوسيل” LG NanoCell على تقنية “ال جي ثينكيو” “LG ThinQ” الأساسية. وجهاز التحكم عن بعد السحري لتجربة أفضل للمستخدمين . بالإضافة إلى المساعد الصوتي والشاشة الرئيسية الجديدة.

“سبورت نانو” Sport Nano: ميزة جديدة

لن يخيب أمل عشاق كرة القدم ، من خلال ميزة التنبيهات الرياضية، والتي تحافظ على مواكبة أخبار أندية كرة القدم مع نظام الإشعارات قبل وأثناء وبعد المباراة.

“نانو للألعاب” Nano Gaming: تجربة مثالية

تستهدف هذه الشاشات أيضًا عشاق الألعاب الإلكترونية. فهي توفر معدل تحديث متغير أثناء اللعبة بفضل تقنية AMD FreeSync ™ المتميزة. بالإضافة إلى VRR و ALLM و eARC المتوافقة مع أحدث مواصفات HDMI 2.1 مما يسمح ببث المحتوى بشكل أسرع وعالي الدقة.